Przyczyną większości wypadków, jakie wydarzyły się wczoraj w Tatrach było używanie w trudnym terenie raczków zamiast raków. Turyści najczęściej ich nie rozróżniają, a nawet jeśli tak, to nie potrafią ich właściwie używać.

Tatry / Maciej Pałahicki / RMF24

Minionej doby na tatrzańskich szlakach ratownicy TOPR prowadzili 13 akcji ratowniczych. Poszkodowanych zostało 20 turystów, dwie osoby zginęły. Większość wypadków wydarzyła się w wyższych rejonach Tatr na bardzo twardym i zlodowaciałym śniegu.

Największym błędem turystów jest wyruszanie w wysokie partie gór w raczkach zamiast w rakach - mówił naszemu reporterowi ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka.

Jaka jest różnica między raczkami a rakami? Raczki są bardzo dobre do chodzenia po Krupówkach i po płaskich dolinach tatrzańskich, a tam, gdzie teren jest stromy i zalega zlodowaciały śnieg, należy używać raków i czekana i umieć się nimi posługiwać biegle - podkreślił Konopka.

TOPR ostrzega, że choć wiosenna aura zawitała już do górskich dolin, to nawet tam w miejscach zacienionych leży śnieg i lód, a w wyższych partiach Tatr wciąż panują trudne zimowe warunki. Dlatego turyści, którzy w najbliższy weekend planują wyprawę w góry powinni o tym pamiętać i realistycznie oceniać swoje możliwości fizyczne.

Na wyhamowanie upadku na lodzie mamy dosłownie sekundy. Jeżeli w pierwszej sekundzie nie wbijemy czekana, to szansa na wyhamowanie gwałtownie maleje - mówi Piotr Konopka.

Problemem jest też nieodpowiednie dobranie obuwia na górskie wycieczki. Przychodzi do nas wielu turystów z nieodpowiednim obuwiem. Turyści myślą, że jeśli mają buty poza kostkę kupione w specjalistycznym sklepie i sprawdzają się one doskonale w lecie, to w zimie w rakach też dadzą radę. Nie jest to prawda. Jak się ma miękkie buty, a rak jest do pewnego momentu sztywny, złączka może się złamać. Rak spada i może się to skończyć tragedią - mówi Damian Wilczyński, który prowadzi wypożyczalnię sprzętu górskiego w Zakopanem.