W miejscowości Szymbark w województwie małopolskim ok. 10:25 doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym. Dwóch policjantów i kobieta kierująca toyotą trafiła do szpitala.

Zdjęcia z miejsca wypadku opublikowała redakcja halogorlice.info / halogorlice.info / Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Policjanci, którzy jechali na interwencję do miejscowości Wysowa-Zdrój, mieli włączone sygnały dźwiękowe i świetlne - podał rzecznik gorlickiej policji asp. sztab. Gustaw Janas w rozmowie z halogorlice.info. Przy wyprzedzaniu toyoty przez radiowóz, kierująca samochodem osobowym zaczęła skręcać w lewo - właśnie wtedy doszło do zderzenia. W wypadku poszkodowanych zostało dwóch podróżujących radiowozem policjantów i 47-latka kierująca toyotą. Zdjęcia z miejsca wypadku opublikowała redakcja halogorlice.info / halogorlice.info / Zdjęcia z miejsca wypadku opublikowała redakcja halogorlice.info / halogorlice.info / Z badań wynika, że w czasie wypadku policjanci byli trzeźwi. Kobiety zaraz po zdarzeniu nie można było zbadać. Poszkodowani trafili do szpitala. Zobacz również: Tragedia na zakopiance. Nie żyje motocyklista

