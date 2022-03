W trakcie rutynowej kontroli drogowej policjanci z Krynicy Zdroju odkryli, że licznik, czyli drogomierz kontrolowanego volkswagena wskazuje ponad 250 tys. kilometrów mniej, niż podczas ostatniego badania technicznego. Sprawa tej rozbieżności jest wyjaśniania, ale jeśli okaże się, że ktoś celowo zmienił wskazania licznika, to grozić mu może od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Policjanci wyjaśniają, w jaki sposób doszło do rozbieżności i kto jest za to odpowiedzialny / Materiał udostępniony / Policja

Podczas wtorkowej kontroli drogowej w Bereście funkcjonariusze Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju zatrzymali kierowcę volkswagena. Kiedy sprawdzili stan drogomierza pojazdu, ze zdziwieniem stwierdzili, że był on o ponad 250 tysięcy mniejszy, niż pięć miesięcy wcześniej. Okazało się, że w październiku ubiegłego roku, podczas badania technicznego samochodu, diagnosta odnotował 281 500 km, natomiast w chwili kontroli stan licznika wskazywał jedynie 31 412 km, czyli ponad 250 tys. km mniej!

Teraz policjanci wyjaśniają, w jaki sposób doszło do rozbieżności i kto jest za to odpowiedzialny. Jak przypomina Aneta Izworska z biura prasowego nowosądeckiej policji, za zmianę wskazań drogomierza pojazdu lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Taka sama kara grozi osobie, która zleca wykonanie tych czynności.

Obowiązki po wymianie drogomierza w pojeździe

Od 1 stycznia 2020 roku wymiana licznika powinna być odpowiednio udokumentowana. Drogomierz można wymienić, ale tylko w pewnych, z góry określonych sytuacjach. Mianowicie jest to możliwe tylko z powodu jego uszkodzenia lub w przypadku konieczności wymiany elementu z nim związanego. Ważne, aby właściciel pojazdu z wymienionym licznikiem stawił się w ciągu 14 dni na stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu drogomierza. Diagnosta wprowadza dane do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i wydaje zaświadczenie.

Sprawdzanie stanu licznika online