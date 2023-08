Zakopiańska policja pomogła 86-latkowi, idącemu samotnie szlakiem w Dolinie Chochołowskiej. Pomoc dla seniora wezwali turyści, którzy byli zaniepokojeni tym, że 86-latek nie zdąży dotrzeć na parking przed burzą.

Policjanci pomogli 86-latkowi / KPP Zakopane /

Do policyjnej interwencji doszło we wtorek wieczorem. Mieszkańcy i turyści otrzymywali wówczas alerty o nadciagającej burzy,

Jak podaje asp. szt. Roman Wieczorek z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, około godziny 21:15 mundurowi przyjęli zgłoszenie od turystów o tym, że w Dolinie Chochołowskiej 86-letni mężczyzna bardzo wolno schodzi szlakiem.

"Zaniepokojeni turyści zgłosili ten fakt, obawiając się, że senior nie zdąży dotrzeć na parking przed nadciągającą nawałnicą" - podaje KPP Zakopane.

We wskazany rejon dotarł patrol policyjny. Funkcjonariusze seniora spotkali w rejonie Polany Huciska.

"W rozmowie z 86-letnim turystom policjanci ustalali, że wszystko u niego jest dobrze, lecz opadł już z sił. No i jednak nie zostawił samochodu na parkingu, lecz musi przejść pieszo jeszcze ok. 9 km do miejsca zamieszkania w Kościelisk" - przekazał asp. szt. Roman Wieczorek.

Policjanci odwieźli seniora do jego miejsca zamieszkania.