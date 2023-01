Skoczkowie reprezentacji Polski zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. Zwycięstwo odnieśli Austriacy, którzy zaledwie o 1 pkt wyprzedzili Biało-Czerwonych. Na najniższym stopniu podium stanęli Niemcy ze stratą 7,1 pkt do triumfatorów.

Dawid Kubacki / Grzegorz Momot / PAP

Polacy do rywalizacji drużynowej przystąpili w składzie: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki.

Biało-Czerwoni prowadzili po pierwszej serii, wyprzedzając o 2,9 pkt drugich Austriaków i o 15 pkt Niemców. Najdalej z Polaków skoczył lider Pucharu Świata Dawid Kubacki - 136,5 m. Świetne skoki oddali również Kamil Stoch i Piotr Żyła, którzy wylądowali na 134 m. Najsłabiej spisał się Paweł Wąsek (125 m).

Na kolejnych pozycjach byli sklasyfikowani Norwegowie, Słoweńcy, Finowie, Amerykanie i Czesi.

Ostatnie, dziewiąte miejsce zajęła Rumunia. To jedyna drużyna, która nie awansowała do serii finałowej. Rumuńscy skoczkowie narciarscy pierwszy raz przystąpili do rywalizacji drużynowej.

Seria finałowa pod dyktando Austriaków

Austriacy serię finałową rozpoczęli od mocnego uderzenia, pokazując Polakom, że nie zamierzają odpuszczać. 134 m skoczył bowiem Daniel Tschofenig, co przy 128 m Stocha pozwoliło uciec podopiecznym Andreasa Widhölzla na 7,9 pkt.

Rewelacyjny skok w serii finałowej oddał Niemiec Markus Eisenbichler, który wylądował na 140 metrze. To najlepszy skok w całym konkursie.

Startujący w drugiej grupie Żyła wykazał się powtarzalnością i uzyskał identyczną odległość co w pierwszej serii - 134 m. Cztery metry dalej skoczył Michael Hayböck. Dzięki tej próbie Austriacy powiększyli przewagę nad Biało-Czerwonymi do 8,3 pkt.

Jako trzeci z Polaków w serii finałowej skakał Paweł Wąsek. Urodzony w Cieszynie zawodnik uzyskał 127,5 m. Choć była to niezła próba, to jeszcze dalej poleciał Manuel Fettner (130,5 m). Po jego skoku Austriacy podwyższyli przewagę nad Polakami do 16,1 pkt.

Kubacki skakał w czwartej grupie. Lider Pucharu Świata miał najgorsze warunki podczas całych zawodów, ale i tak poleciał na 127,5 m. Cztery metry krócej skoczył Stefan Kraft. Austriacy mieli jednak dość dużą przewagę nad Polakami i wystarczyło im to do zwycięstwa. Biało-Czerwonych wyprzedzili zaledwie o 1 pkt.

Na najniższym stopniu podium stanęli Niemcy, którzy do Austriaków stracili 7,1 pkt. Czwarte miejsce zajęli Słoweńcy. Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Norwegowie, Finowie, Amerykanie i Czesi.

W niedzielę w Zakopanem odbędzie się konkurs indywidualny. Początek o godzinie 16:00.