Od pierwszego marca podrożeją bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bilety normalne będą droższe o złotówkę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 1 marca wchodzi w życie nowy cennik biletów za wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zamiast 8 złotych za bilet normalny, trzeba będzie zapłacić 9 złotych a za ulgowy 4,5 zł (dotychczas kosztował 4 zł).

Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski podwyżkę uzasadnia rosnącymi kosztami działalności parku.

No niestety jesteśmy zmuszeni podnieść ceny biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego, bardzo rosną nam koszty stałe no i podjęliśmy wspólnie z Karkonoskim Parkiem Narodowym decyzję, że razem podnosimy te ceny od marca, wynika to z sytuacji panującej na rynku - tłumaczy reporterowi RMF FM dyrektor TPN.

Część z tych pieniędzy - dokładnie 105 proc. będzie przeznaczonych na działalność Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowaia Ratunkowego.

Przypomnijmy, że z opłat za wstęp zwolnieni są m.in. mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym, dzieci w wieku do siedmiu lat, posiadacze Karty Dużej Rodziny czy osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego (do Kaplicy na Wiktorówkach szlakiem z Zazadniej, do Kaplicy Sióstr Albertynek i Kaplicy Braci Albertynów na Kalatówkach).