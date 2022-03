W Zakopanem kończy działanie miejski punkt przy Al.3 Maja z darami od mieszkańców dla uchodźców z Ukrainy. Dary są jednak zbierane w kilku punktach, a potrzeby nadal są duże – mówią wolontariusze.

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Tylko do piątku do godziny 12 lub do wyczerpania zapasów będzie działał punkt pomocy dla uchodźców zlokalizowany przy Al. 3 Maja 5 w Zakopanem. Wszyscy, którzy nadal chcieliby wspierać przebywających pod Tatrami obywateli Ukrainy, proszeni są o dostarczanie darów do Powiatowego Magazynu Pomocy dla Ukrainy na ul. Chyców Potok 8 w Zakopanem.

Cały czas potrzebna jest żywność o długim terminie przydatności do spożycia, makarony, kasze, konserwy. Artykuły higieniczne dla dzieci i kobiet. Szampony, mydła, pasty do zębów, szczoteczki. Potrzebne są też kołdry, pościele. Zbieramy to także dla sierocińców - mówią Julia i Serhiej pracujący w Ukraińskim Centrum Wolontariatu w Zakopanem.

Zbiórki prowadzone są także w oznakowanych sklepach i aptekach na terenie miasta.

To LISTA POTRZEBNYCH RZECZY:

1. Odzież i okrycie nowe:

- koce

- koce termiczne

- śpiwory

- podkładki pod materace do spania

z wodoodpornej foli aluminiowej

- materace

- ubrania

- płaszcze przeciwdeszczowe

2. Inne:

- zapałki

- zapalniczki

- baterie

- powerbanki

- latarki

- świece

- zestawy pierwszej pomocy (apteczki)

- środki medyczne

- pozostałe

3. Środki higieny i czystości:

- mydło, żele do kąpieli itd.

- dezodoranty

- pasta do zębów

- szczoteczki do zębów

- grzebienie

- bielizna

- podpaski

- pieluchy jednorazowe

- pieluchy dla dorosłych

- papiery toaletowy, ręczniki papierowe,

- ręczniki (w tym z mikrofibry)

- worki na śmieci

- środki dezynfekujące

- maski filtrujące lub jednorazowe

- pozostałe

4. Żywność:

- woda

- żywność szybkiego przygotowania

- batony

- bakalie, orzechy

- konserwy

- makarony

- pozostała żywność

- sztućce wielokrotnego użytku

- sztućce jednorazowe

- zastawa wielokrotnego użytku

- zastawa jednorazowa