Do Świąt Wielkanocnych zostało kilka dni a pod Tatrami wciąż większość pokoi nie jest zerezerwowana. Niektóre pensjonaty sprzedały jedynie 30 proc. swoich noclegów.

/ Shutterstock

Do Świąt Wielkanocnych zostało zaledwie kilka dni, a w Zakopanem większość noclegów wciąż jest dostępna. Zainteresowanie tym okresem wśród turystów jest nawet mniejsze, niż w czasie pandemii.

Najwięcej noclegów na Święta sprzedano w tych pensjonatach, które oferują dodatkowe atrakcje dla turystów - mówi Dariusz Galica, który zajmuje się internetową sprzedażą noclegów pod Tatrami.

W tym roku to obłożenie jest takie średnie, a i pogoda też jak widać nie do końca sprzyja. Jak już wykupiliście pobyty świąteczne to pamiętajcie, że to są góry. Może się zdarzyć, że z nieba będzie sypał śnieg. Ciepłe ubranie na wszelki wypadek trzeba wziąć - mówi Galica i dodaje, że ceny są pozasezonowe, nie poszły w górę.