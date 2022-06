Tatrzański Park Narodowy (TPN) rozpoczyna remonty szlaków turystycznych w rejonie Orlej Perci. To dlatego podczas wakacji fragmenty tego traktu - uważanego za najtrudniejszy w polskiej części Tatr - będą zamykane – informuje TPN.

Orla Perć / Shutterstock

W ramach remontu szlaków na Orlej Perci wymieniona zostanie m.in. nawierzchnia, stopnie, fragmenty łańcuchów, a luźne kamienie będą usuwane.

Jako pierwszy 27 czerwca ruszył remont szlaku czarnego prowadzącego z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Kozi Wierch. Od 1 lipca do odwołania będzie zamknięty czarno znakowany szlak na odcinku Kozia Dolinka - Przełączka nad Dolinką Buczynową oraz czerwono znakowany szlak na odcinku Kozia Przełęcz - Kozi Wierch - Przełączka nad Dolinką Buczynową - Zadni Granat.



Zaplanowane na kolejne tygodnie wakacji prace obejmą pozostałe fragmenty Orlej Perci oraz szlak z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Szpiglasową Przełęcz i Szpiglasowy Wierch. W tych rejonach należy spodziewać się kolejnych ograniczeń dla turystów.



Zaplanowane prace są technicznie bardzo wymagające. Teren jest wysokogórski, a bliskość i trudność szlaków oraz ekspozycja powodują, że poruszanie się w okolicach prowadzonych prac wiąże się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Czasem, gdy konieczny będzie na przykład transport łańcuchów, będzie on prowadzony z użyciem śmigłowca - powiedziała koordynatorka remontu szlaków na Orlej Perci Marta Mazik.



Remonty szlaków w rejonie Orlej Perci są dofinansowane ze środków unijnych. Prace będą kontynuowane także w kolejnym roku.



W lipcu planowany jest też remont kilometrowego odcinka szlaku w Tatrach Zachodnich z Przysłopu Miętusiego na Wielką Polanę Małołącką, a w okresie od sierpnia do października planowany jest remont Drogi pod Reglami na odcinku od Doliny Białego do Doliny Małej Łąki. Remont tego czterokilometrowego odcinka i sześciu mostów ma być prowadzony etapami.



Jak wyjaśniła Marta Mazik, TPN stara się, aby realizacja prac remontowych miała jak najmniejszy wpływ na organizację ruchu turystycznego, ale ze względów bezpieczeństwa pewne niedogodności są nie do uniknięcia. Nie da się remontować szlaków po sezonie wakacyjnym, ponieważ pokrywa śniegu w wysokich partiach gór zalega do drugiej połowy czerwca, a jesienny śnieg potrafi przykryć szlaki już we wrześniu. Trudno również wyznaczyć dokładne terminy wyłączania pewnych odcinków, bo w Tatrach wiele zależy od zmiennej pogody.



Komunikaty o zamknięciu szlaków są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.tpn.pl, gdzie dodatkowo od lipca dostępna będzie interaktywna mapa z wskazanymi zamykanymi odcinkami szklaków.