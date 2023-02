Od 1 marca nie będzie można dojechac do Kuźnic w Zakopanem. To z tego miejsca odjeżdżają wagoniki kolejki linowej na Kasprowy Wierch i zaczyna sie kilka popularnych szlaków turystycznych (m.in. na Giewont). Prace w Kuźnicach mają zakończyć się w październiku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 1 marca nie będzie można dojechać do Kuźnic w Zakopanem. Jak informuje reporter RMF FM, busy będą się zatrzymywać około kilometra od dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch. W związku z przebudową placu i drogi dojazdowej, ostatni kilometr narciarze i turyści będą musieli pokonać pieszo.

Ograniczenia i utrudnienia na ul. Przewodników Tatrzańskich

Na odcinku od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Mieczysława Karłowicza nadal będzie obowiązywał zakaz ruchu. Oprócz tego, w rejonie poniżej skrzyżowania z ulicą Karłowicza zostanie zlokalizowany przystanek dla komunikacji regularnej oraz przystanek dla taxi.

Aby przyspieszyć prace, zostanie również wprowadzone ograniczenie w ruchu w określonych godzinach od godz. 8:30 do 15:30 od poniedziałku do soboty. Przejazd ul. Przewodników Tatrzańskich do Kuźnic będzie możliwy do godz. 8:30 rano oraz po południu po godz. 15:30. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca maja 2023 r.

/ Urząd Miasta Zakopane /

Wszystkie prace w Kuźnicach mają zakończyć się w październiku.