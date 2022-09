"Nie będzie specjalnego wsparcia dla branży turystycznej na zimę" - powiedział wiceminister Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy w trakcie wizyty w Rabce-Zdroju. Z powodu inflacji i wzrostu kosztów energii ceny w turystyce wzrosły już o 30 procent, a część stacji narciarskich podniosło ceny karnetów na nowy sezon o 70 procent. Przedstawiciele branży obawiają się, że Polaków nie będzie stać na wypoczynek.

/ Shutterstock

Minister Gut-Mostowy w Rabce chwalił efekty Polskiego Bonu Turystycznego.

Projekt spełnił swoje zadanie, ponieważ oprócz środków, które były przeznaczone bezpośrednio na wypoczynek, była to ogólna zachęta do wypoczynku w kraju. Z całej puli przeznaczonej na Polski Bon Turystyczny, 22 proc., czyli ponad 400 mln zł, trafiło do Małopolski, a jeżeli chodzi tylko o okres ferii zimowych, to aż 40 proc. realizacji bonów dotyczyło właśnie tego województwa. To świadczy o tym, jak szeroką i wszechstronną ofertę turystyczną ma Małopolska – podkreślił wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Podkreślił, że to największy taki program pomocowy związany z pandemią w Europie, na który przeznaczono ponad 4 miliardy złotych. Chwalił też program "Polskie Uzdrowiska", w ramach którego rząd wsparł każdą miejscowości uzdrowiskową 5 mln złotych na niezbędne inwestycje.

Niestety minister rozwiał nadzieje branży turystycznej, a w szczególności narciarskiej, która bardzo obawia się nadchodzącego sezonu i wzrostu cen energii. Szacuje się, że koszty ośnieżania i funkcjonowania stoków narciarskich oraz wyciągów wzrosną kilkukrotnie, a ceny karnetów na przejazdy mogę podnieść się nawet o sto procent w stosunku do ubiegłego roku. To może skutecznie zniechęcić Polaków do wyruszenia na zimowy wypoczynek w góry.

Branża turystyczną jest tylko jedną z części całej gospodarki i wiele innych działalności gospodarczych jest bardzo wrażliwych na ceny energii, a są to usługi także o podstawowym znaczenie dla społeczeństwa: na przykład piekarnie i cała produkcja związana z żywnością. Dlatego wszystkie mechanizmy wsparcia, kierowane do branży turystycznej będą takie, jak dla innych sektorów gospodarki. Specjalny program byłby niemożliwy z punktu widzenia prawnego, ale także pewnej logiki gospodarczej - podkreślił minister Gut-Mostowy.

Minister przypomniał, że do końca marca przyszłego roku przedłużono ważność bonów turystycznych, które mogą pomóc polskim rodzinom złagodzić skutki podwyżek cen usług turystycznych. Do tej pory nie skorzystało z nich jeszcze kilkanaście procent uprawnionych rodzin. Do wykorzystania wciąż jest miliard złotych.