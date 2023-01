Ponad 110 gramów mefedronu i marihuany przechwycili w czasie dwóch przeszukań sądeccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Trzy osoby usłyszały zarzuty posiadania narkotyków, w tym jedna odpowie również za ich sprzedaż.

/ Policja Nowy Sącz /

W połowie stycznia policjanci sądeckiej komendy ustalili, że mieszkanka gminy Nawojowa zajmuje się rozprowadzaniem narkotyków. W związku z tym postanowili przeszukać jej miejsce zamieszkania. W pokoju kobiety, w łóżku pod materacem, funkcjonariusze znaleźli 59 zwitków, w których w większości znajdowała się krystaliczna substancja. Po zważeniu i przebadaniu zawartości, okazało się, że w zabezpieczonych zwitkach było ponad 55 gramów środków odurzających – mefedronu i marihuany.

Ich właścicielka usłyszała zarzuty posiadania narkotyków oraz ich udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za popełnione przestępstwa dilerce grozi teraz od roku do 10 lat więzienia

/ Policja Nowy Sącz /

Kilka dni później funkcjonariusze przeszukali kolejne budynki, tym razem na jednym z sądeckich osiedli. W piwnicy domu policjanci znaleźli susz roślinny o charakterystycznym zapachu marihuany zamknięty w plastikowym pudełku. Jego właściciel został zatrzymany, podobnie jak mężczyzna, który w tym czasie przebywał w jego domu.

Funkcjonariusze znaleźli przy nim pewne ilości marihuany. W komendzie zważono i przebadano zabezpieczony susz – okazało się, że było to ponad 55 gramów marihuany. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania narkotyków, za co grozi im do 3 lat więzienia.