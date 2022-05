Piaszczysta plaża, a może jednak chwile relaksu w górach? Jeśli ktoś zastanawia się gdzie wybrać się na weekendowy wypoczynek, ten dylemat może rozstrzygnąć – Gubałówka. Od soboty zamieni się ona w najwyżej położoną plażę w kraju i będzie znakomitym sposobem, by połączyć górskie widoki z chilloutem na plaży. Dla każdego, kto odwiedzi w ten dzień Gubałówkę, Polskie Koleje Linowe przygotowały sporo atrakcji.

/ Materiał udostępniony / Materiały prasowe

Piękne góry, tatrzańska przyroda i piasek pod stopami – to wszystko już 28 maja od godziny 9:00 czekać będzie na turystów na Gubałówce. Ta kultowa góra, na którą można dostać się niemal z samych Krupówek koleją linowo-terenową, od soboty zamieni się w najwyżej położoną plażę w kraju. Dodajmy - plaży położonej na wysokości 1123 m n.p.m. Turyści, którzy w najbliższy weekend odwiedzą Zakopane i Gubałówkę, będą mogli już od rana na wygodnych leżakach nie tylko odpocząć, odprężyć się, naładować baterie, czy podziwiać piękną panoramę Tatr, ale także wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez Polskie Koleje Linowe.

/ Materiał udostępniony / Materiały prasowe

Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu będą mogli zrelaksować się grając w mini golfa. Rywalizacja w tym sporcie wciągnie osoby w każdym wieku. Mini golf dla rodzin oraz w gronie znajomych będzie świetną rozrywką oraz gwarancją niezapomnianej zabawy.

Odważni, za pomocą żyroskopu, na własnej skórze odczują siłę przeciążenia grawitacyjnego. Plażowicze będą mogli również liczyć na fascynujący oraz pobudzający wyobraźnię pokaz iluzjonisty, który w sobotę od 12:00 przeniesie wszystkich turystów do tajemniczego świata magii.

Ale to nie koniec atrakcji, bo na wszystkich odwiedzających Gubałówkę czeka prawdziwa integracja po góralsku! Chętni turyści wezmą udział w Harnasiowym turnieju, podczas którego będą rywalizować w aż pięciu konkurencjach. Turyści podczas rywalizacji będą musieli wykazać się między innymi zręcznością – rzucając podkowami do celu, sprytem - pokonując tor przeszkód, czyli Ceprostradę, czy siłą rzucając do góralskich kręgli ułożonych z drewnianych klocków.

Każdy z uczestników zabawy poczuje się również jak prawdziwy juhas, a to wszystko za sprawą konkurencji związanej z dojeniem krasuli. Podczas sobotniego otwarcia plaży na Gubałówce turyści będą mogli również na leżakach posłuchać dobrej muzyki, o którą przez cały dzień zadba DJ.