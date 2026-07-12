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Różowofioletowy dywan pokryje wkrótce górskie hale, tworząc jeden z najpiękniejszych widoków, jakie można zobaczyć w Polsce. Wierzbówka kiprzyca osiągnie szczyt kwitnienia na przełomie lipca i sierpnia, zamieniając popularne szlaki w bajkowe scenerie. Dowiedz się, gdzie w Tatrach i Bieszczadach szukać najbardziej fotogenicznych polan i dlaczego sierpień to absolutnie ostatni moment na taką wyprawę.

Latem polskie góry rozkwitają feerią barw, a jednym z najbardziej spektakularnych widowisk jest kwitnienie wierzbówki kiprzycy. Ta wysoka, efektowna bylina pokrywa polany Tatr, Bieszczadów i Pienin różowofioletowym dywanem, przyciągając tłumy turystów i miłośników przyrody. Sierpień to ostatni moment, by zobaczyć to niezwykłe zjawisko na własne oczy. Gdzie szukać wierzbówki i dlaczego stała się symbolem późnego lata w górach?

Wierzbówka kiprzyca – charakterystyczna roślina polskich gór

Wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium, dawniej Epilobium angustifolium) to bylina, która latem staje się prawdziwą ozdobą górskich krajobrazów. Rozpoznawalna dzięki wysokim, smukłym łodygom i efektownym, różowofioletowym kwiatostanom, dorasta nawet do 1,5 metra wysokości. Jej lancetowate liście przypominają liście wierzby, co znalazło odbicie w jej nazwie.

Roślina ta upodobała sobie przede wszystkim tereny położone powyżej 500 m n.p.m. Najpiękniej prezentuje się na słonecznych polanach, brzegach lasów, porębach po wyrębach i poboczach górskich szlaków. Szczególnie licznie występuje w miejscach dawniej użytkowanych przez człowieka, takich jak hale pasterskie czy tereny po wypasie owiec. Wierzbówka preferuje gleby żyzne, bogate w azot, a jej obecność jest pamiątką po dawnych gospodarzach gór.

Gdzie można spotkać wierzbówkę kiprzycę?

Najbardziej spektakularne łany wierzbówki kiprzycy można podziwiać w Tatrach, zwłaszcza na Hali Gąsienicowej. W sierpniu polana pod Kościelcem i Orlą Percią zamienia się w bajkową krainę różowofioletowych kwiatów, przyciągając tłumy turystów i fotografów.

Podobne widoki można spotkać w Bieszczadach – okolice Ustrzyk, Wetliny i połonin, a także w Pieninach, na przykład w rejonie Jaworek.

Wierzbówka kiprzyca nie ogranicza się jednak wyłącznie do terenów górskich. Coraz częściej pojawia się również na nizinach – na ugorach, przy torfowiskach, nieużytkach rolnych oraz w pobliżu rzek. W centralnej i północnej Polsce warto jej wypatrywać w dzikich zakątkach parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody. Roślina ta doskonale radzi sobie na terenach naruszonych przez działalność człowieka, takich jak zręby po wycince drzew, pobocza dróg, rowy czy miejsca pożarów, gdzie pomaga w rekultywacji gleby.

Spektakularne kwitnienie – kiedy podziwiać wierzbówkę?

Kwitnienie wierzbówki kiprzycy przypada na okres od czerwca do początku września, jednak najbardziej efektowny szczyt przypada na przełom lipca i sierpnia. To właśnie wtedy górskie polany zamieniają się w różowofioletowe morza kwiatów, które stanowią jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów polskich gór latem.

Pojedynczy kwiatostan wierzbówki kwitnie przez 2-3 tygodnie. W ostatnich latach, ze względu na zmiany klimatyczne, kwitnienie w niektórych regionach zaczyna się nawet kilka tygodni wcześniej niż dawniej. Sierpień to jednak ostatni moment, by zobaczyć to zjawisko w pełnej krasie, zanim kwiaty przekwitną, a roślina zacznie wytwarzać długie, wąskie torebki owocowe z nasionami rozsiewanymi przez wiatr.

Wierzbówka kiprzyca – nie tylko ozdoba, ale i cenne zioło

Nazywają ją symbolem górskiego lata: Mało kto wie, że to także potężne zioło / Shutterstock

Wierzbówka kiprzyca to nie tylko dekoracja górskich hal, ale również cenna roślina lecznicza. Od wieków wykorzystywana jest w ziołolecznictwie – ma właściwości przeciwzapalne, ściągające i moczopędne. Stosuje się ją w leczeniu schorzeń układu moczowego, łagodzeniu stanów zapalnych skóry oraz jako środek wspomagający trawienie. Warto jednak pamiętać, że nie zaleca się jej stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących bez konsultacji z lekarzem.

Wierzbówka jest także rośliną miododajną, przyciągającą pszczoły i inne owady zapylające. Oprócz tego wspiera odbudowę terenów po pożarach, szybko zasiedlając naruszone gleby i przyczyniając się do ich rekultywacji.

Zasady ochrony – podziwiaj, ale nie zrywaj

Widok rozległych łanów wierzbówki kiprzycy kusi, by podejść bliżej czy zerwać kilka kwiatów. Jednak na terenach parków narodowych, szczególnie w Tatrach, rośliny te są pod ochroną. Pracownicy parku apelują, by nie schodzić ze szlaków, nie wchodzić w kwietne łany i nie zrywać roślin. Pozwólmy cieszyć się tym niezwykłym widokiem także innym turystom oraz zachować piękno górskiej przyrody dla kolejnych pokoleń.