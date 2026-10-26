RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Lawinowe zagrożenie w Tatrach. TOPR apeluje do turystów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 października (18:31)

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach powyżej 1800 m n.p.m. Na Kasprowym Wierchu leży już około 20 centymetrów śniegu, a warunki na szlakach w wyższych partiach gór są bardzo trudne – ostrzega Tatrzański Park Narodowy.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Lawinowe zagrożenie w Tatrach. TOPR apeluje do turystów
Zdjęcie ilustracyjne (fot. Pawel Murzyn) /East News
  • W Tatrach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego - powyżej 1800 m n.p.m., jednak warunki na szlakach są trudne z powodu zróżnicowanej pokrywy śnieżnej i obecności mokrego, śliskiego śniegu.
  • Pierwszy stopień zagrożenia oznacza stabilną pokrywę śnieżną, ale lawiny mogą zejść przy dużym obciążeniu na stromych stokach, a także mogą wystąpić samoistne małe i średnie lawiny.
  • Tatrzański Park Narodowy przypomina o konieczności posiadania doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego sprzętu
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Jak informują ratownicy, po ostatnich opadach śniegu pokrywa jest bardzo zróżnicowana. W wielu miejscach śnieg został przeniesiony przez silny wiatr, co sprawia, że warunki na szlakach są nieprzewidywalne. 

Dodatkowo, ze względu na nasłonecznienie i ocieplenie, pojawia się mokry, ślizgający się śnieg, który może być szczególnie niebezpieczny dla nieprzygotowanych turystów.

Co oznacza pierwszy stopień zagrożenia?

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest możliwe głównie przy dużym obciążeniu dodatkowym, i to tylko w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Jednak nawet przy tym stopniu zagrożenia możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin.

Wymagane doświadczenie i odpowiedni sprzęt

TPN przypomina, że wyjście w wyższe partie Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego sprzętu – raków, czekana i kasku. Ważne są także umiejętności posługiwania się tym wyposażeniem. Poślizgnięcie się na lodzie lub zmrożonym śniegu może zakończyć się bardzo groźnym upadkiem.

Służby apelują do wszystkich wybierających się w Tatry o rozwagę i śledzenie aktualnych komunikatów lawinowych. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Tatry TOPR lawinowe zagrożenie

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: