Lawinowe zagrożenie w Tatrach. TOPR apeluje do turystów

RMF24

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach powyżej 1800 m n.p.m. Na Kasprowym Wierchu leży już około 20 centymetrów śniegu, a warunki na szlakach w wyższych partiach gór są bardzo trudne – ostrzega Tatrzański Park Narodowy.

Jak informują ratownicy, po ostatnich opadach śniegu pokrywa jest bardzo zróżnicowana. W wielu miejscach śnieg został przeniesiony przez silny wiatr, co sprawia, że warunki na szlakach są nieprzewidywalne.

Dodatkowo, ze względu na nasłonecznienie i ocieplenie, pojawia się mokry, ślizgający się śnieg, który może być szczególnie niebezpieczny dla nieprzygotowanych turystów.

Co oznacza pierwszy stopień zagrożenia?

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest możliwe głównie przy dużym obciążeniu dodatkowym, i to tylko w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Jednak nawet przy tym stopniu zagrożenia możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin.

Wymagane doświadczenie i odpowiedni sprzęt

TPN przypomina, że wyjście w wyższe partie Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego sprzętu – raków, czekana i kasku. Ważne są także umiejętności posługiwania się tym wyposażeniem. Poślizgnięcie się na lodzie lub zmrożonym śniegu może zakończyć się bardzo groźnym upadkiem.

Służby apelują do wszystkich wybierających się w Tatry o rozwagę i śledzenie aktualnych komunikatów lawinowych.