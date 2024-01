Co zrobić, gdy w górach zdarzy się nieszczęśliwy wypadek i co należy mieć w apteczce, by udzielić komuś pierwszej pomocy - tych tematów będzie dotyczyć trzeci już z kolei webinar w ramach akcji Lawinowe ABC Tatrzańskiego Parku Narodowego, organizowanej we współpracy z PZU i TOPR. Poprowadzi go zawodowy ratownik TOPR, ratownik medyczny oraz autor książki "Pierwsza Pomoc w Górach" - Andrzej Górka. Wydarzenie odbędzie się 25 stycznia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Transmisję tego wydarzenia będzie można obejrzeć na profilach Facebook oraz YouTube Tatrzańskiego Parku Narodowego w czwartek 25 stycznia o godzinie 19:00. Jak zawsze, nagranie zostanie zapisane na profilach TPN dla wszystkich, którzy nie dadzą rady obejrzeć go na żywo.

W ramach akcji można będzie obejrzeć 4 webinary oraz wysłuchać 2 podcastów ze specjalistami w sprawach poruszania się zimą po górach. Zorganizowano już dwa takie szkolenia Pierwszy poprowadził Adam Marasek - emerytowany zawodowy ratownik TOPR oraz doświadczony przewodnik IVBV, który opowiedział o ,,Lawinach w Tatrach Polskich od 1855 do 2015 roku’’. Przekazał jakie błędy, z perspektywy eksperta, popełniały osoby porwane przez lawiny oraz jak przez lata ewoluowała pomoc przy takich wypadkach. Drugi webinar prowadził Przemysław Wójcik, wysokogórski przewodnik IVBV oraz ratownik TOPR, który omówił "Ocenę ryzyka lawinowego w kluczowym miejscu - metodę DCMR". Tradycyjnie, po wszystkich spotkaniach w drugiej połowie lutego odbędzie się Turniej wiedzy o turystyce zimowej, a do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Na Kalatówkach działa Treningowe Centrum Lawinowe Na co dzień Centrum jest samoobsługowe i dostępne dla wszystkich odwiedzających z własnym Lawinowym ABC (detektorem, sondą i łopatą) od świtu do zmierzchu. Ponadto, w czasie ferii, w każdy weekend od 9.00 do 14.00, odbywają się tam dyżury ratownika TOPR, podczas których można uzyskać więcej informacji oraz praktycznych wskazówek, a także wypożyczyć sprzęt niezbędny do ćwiczeń. To świetna szansa, by dowiedzieć się, jak realnie zwiększyć swoje szanse przeżycia, gdy zdarzy się wypadek lawinowy oraz w jaki sposób możemy wtedy pomóc osobom poszkodowanym. Zarówno samodzielny trening, jak i ćwiczenia z ratownikiem TOPR podczas jego dyżuru są bezpłatne. Organizatorem akcji Lawinowe ABC jest Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz PZU. Zobacz również: Warsztaty, spektakle, półkolonie. W ferie na Podkarpaciu nie będzie nudy

