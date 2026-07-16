Lawina wypadków w Tatrach. Ratownicy TOPR od rana mają pełne ręce roboty

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To zdecydowanie jeden z najbardziej pracowitych dni tego lata dla tatrzańskich ratowników. Od rana pomocy służb ratunkowych wymagało już ponad 10 osób. Kilka z nich doznało poważnych obrażeń.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, zaczęło się od upadku turysty z dużej wysokości w rejonie drabinki na Koziej Przełęczy. Ranny z urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu.

Chwilę później dwie kolejne osoby spadły z łańcuchów na szlaku pod Zawratem. Doznały poważnych urazów - w efekcie zostały szybko przewiezione śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu.

Kolejne zgłoszenie, jakie otrzymali ratownicy TOPR, dotyczyło trzech turystek, które w wyniku upadku doznały urazów głowy na trzech różnych szlakach. Była to Świstówka oraz szlaki w Głazistym Żlebie i rejonie Jaskini Mylnej. Pomocy potrzebowało także czworo polskich wspinaczy w rejonie Łomnicy.

Na tym nie zakończyły się jednak dzisiejsze interwencje ratowników. Niedługo potem śmigłowiec TOPR został rozdysponowany na Kotelnicę Białczańską, gdzie ośmioletni rowerzysta złamał nogę. Ponadto kilku turystów przebywających w Tatrach potrzebowało pomocy z powodu urazów nóg i rąk, a także zasłabnięć.

TOPR podkreśla także, że tylko w pierwszym tygodniu lipca TOPR udzielił pomocy 55 osobom.