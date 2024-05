Po wiosennym przeglądzie technicznym znów ruszyła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Razem z kolejka ruszyła wspólna akcja edukacyjna Polskich Kolei Linowych i Tatrzańskiego Parku Narodowego: "Stacja edukacja".

Kolejka na Kasprowy Wierch / Michał Kowalewski / RMF24

To już czwarta edycja tej akcji. Jest adresowana do wszystkich, którzy chcą poznać nieco bliżej historię powstania kolejki, żyjące w górach zwierzęta oraz zasady obowiązujące na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przewodnicy tatrzańscy w trakcie krótkich, 7-minutowych prelekcji będą opowiadać o bezpieczeństwie, o pogodzie w Tatrach, o tym, co powinno znaleźć się w plecaku każdego prawdziwego turysty i jak zachować się w górach w czasie burzy.

"Stacja edukacja" będziemy prowadzona na Kasprowym Wierchu codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w g. 10.00 - 16.00, a prelekcje odbywać się będą w trzech miejscach: przed budynkiem górnej stacji Kolei Linowej Kasprowy Wierch, na Suchej Przełęczy oraz na szczycie na wysokości 1987 m.n.p.m. obok Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego.

W każdy z tych punktów, po wysłuchaniu prelekcji, będzie można dostać pieczątki, a ich komplet wymienić na dyplom i odznakę. "Zapraszamy nie tylko tych, którzy będą tu po raz pierwszy, ale również tych z Państwa, którzy powrócą tutaj po latach. Bo Kasprowy to nie tylko miejsce, ale również spotkania i wyjątkowi ludzie, którzy z tym miejscem związali swoje życie" - zachęcają pracownicy TPN.