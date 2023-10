14-osobowa grupa tureckich Kurdów znalazła się w niedzielę rano w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Ludzi ci byli wyczerpani, przemoczeni i zmarznięci. Okazało się, że wędrują pieszo od dziewięciu dni – poinformował rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek.

Imigranci w nocy z soboty na niedzielę nielegalnie przekroczyli granicę w Tatrach. To trzech mężczyzn, dwie kobiety i dziewięcioro dzieci w wieku od 5 do 15 lat.

Rano ktoś zauważył ich w Dolinie Chochołowskiej i zadzwonił na policję.

Wszyscy byli bardzo wyczerpani, przemoczeni i zmarznięci, a małe dzieci wymagały natychmiastowej pomocy. Silne opady deszczu, niska temperatura oraz wyczerpanie fizyczne spowodowały, że ich życie i zdrowie było zagrożone - relacjonował asp. sztab. Wieczorek.

Cudzoziemcy ogrzali się w busie, dostali koce termiczne, suche ubrania i jedzenie.

Cała akcja wzbudziła zainteresowanie turystów, którzy włączyli się w pomoc. Przekazali imigrantom ciepłą herbatę i podstawowe artykuły żywnościowe.

Policjanci, po udzieleniu pierwszej pomocy i ustaleniu tożsamości, zawieźli imigrantów do Zakopanego. Najbardziej poszkodowane, 5-letnie dziecko, trafiło do tamtejszego szpitala; pozostałe osoby do placówki straży granicznej.

Imigranci narodowości kurdyjskiej legitymowali się tureckim paszportem.

Powiedzieli, że od dziewięciu dni pieszo przemierzali południe Europy kierując się na północ.