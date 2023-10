​"3maj się i bądź bezpieczny" to kolejna odsłona wspólnej kampanii MPK Poznań oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Kampania ma przypominać, by w trakcie podróży autobusami i tramwajami trzymać się uchwytów lub poręczy - zwiększa to bezpieczeństwo pasażerów w sytuacji gwałtownego hamowania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak przypomniało MPK Poznań, w 2021 roku rozpoczęto kampanię przypominającą, że pieszy wchodzący na przejście nie ma pierwszeństwa przed tramwajem, a rok później skupiono się na drodze hamowania tramwaju i skutkach zderzeń tramwajów i samochodów. W tegorocznym wydaniu akcji MPK Poznań i Komenda Miejska Policji w Poznaniu zachęcają pasażerów do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z usług komunikacji miejskiej. MPK wskazało, że co roku dochodzi do wielu przypadków przewrócenia się pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej, co najczęściej związane jest z koniecznością wdrożenia przez prowadzącego pojazd nagłego hamowania. W tramwajach i autobusach MPK Poznań odnotowano w ubiegłym roku ponad 160 tego typu zdarzeń. Zwykle takie sytuacje kończą się jedynie siniakiem, niestety, zdarza się również, że prowadzą do poważnych obrażeń. Prezes Zarządu MPK Poznań Krzysztof Dostatni zaznaczył, że trzymanie się uchwytów i poręczy jest kluczowe dla bezpieczeństwa podróżnych. Może uchronić przed poważnymi urazami w sytuacji, gdy prowadzący pojazd jest zmuszony do gwałtownego hamowania, które może być spowodowane wtargnięciem przed pojazd pieszego, czy wjazdem rowerzysty lub kierowcy. Pamiętajmy, że nagłe hamowanie zdarza się - nagle. Nie może go przewidzieć motorniczy, kierowca, ani sam pasażer - podkreślił. Wideo youtube Zgodnie z przepisami porządkowymi Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, podczas jazdy tramwajami i autobusami należy trzymać się poręczy lub uchwytów. Przypominają o tym m.in. piktogramy umieszczone we wszystkich pojazdach. Kampania "3maj się i bądź bezpieczny" ma wzmocnić ten przekaz. Nie warto ryzykować jazdy bez trzymanki. Dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa współpasażerów zawsze należy trzymać się poręczy lub uchwytów. Pojazd może nagle ruszyć lub zahamować. W takiej sytuacji, wystarczy niewielkie szarpnięcie, aby wpaść na współpasażera. To najlepsza z możliwych opcji, która kończy się po prostu przeprosinami. Czasami jednak gwałtowne hamowanie może dla pasażera skończyć się bolesnym upadkiem i urazem głowy, złamaniem lub innymi poważnymi obrażeniami - wskazała zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu asp. Anna Bręk. W ramach kampanii na poznańskie torowiska wyjechał specjalnie oklejony tramwaj z hasłem tegorocznej kampanii: "3maj się i bądź bezpieczny". Wewnątrz pojazdu umieszczone zostały specjalne piktogramy podłogowe, które mają przyciągnąć uwagę pasażerów. Podobnie jak w poprzednich latach, przygotowano również specjalny spot, który będzie można zobaczyć w mediach społecznościowych oraz na ekranach LCD w pojazdach. Zobacz również: Z wiatrówką przy lokalu wyborczym. Śledztwo ws. 54-latka

