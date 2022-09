Pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej znaleźli w korycie Dunajca trenujący tam kajakarze. Natychmiast zaalarmowali sądeckich policjantów, którzy zabezpieczali znalezisko do czasu przyjazdu patrolu saperskiego.

Pojazd zabezpieczenia minerskiego nad Dunajcem / KMP Nowy Sącz / Policja

Pocisk miał długość ok. 35 cm. Żołnierze z 16. Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa sprawdzili niewypał, zabezpieczyli go w pojeździe pirotechnicznym i zabrali pocisk do neutralizacji.