Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów, by nie podchodzili i nie robili sobie zdjęć z jeleniem, który wychodzi na szlak turystyczny w rejonie Nosala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostatnio w mediach społecznościowych zaroiło się od zdjęć turystów, fotografujących się z jeleniem w rejonie Nosala. Zwierzę jest pod obserwacją straży Tatrzańskiego Parku Narodowego, który prosi: Jeśli spotkacie jelenia na swojej drodze - nie podchodźcie, nie zaczepiajcie, nie dotykajcie, nie dokarmiajcie. Spokojnym krokiem odejdźcie od niego, nawet jeśli kieruje się w waszą stronę. Może zareagować w sposób nieprzewidziany, może być agresywny. To dzikie zwierzę, nie maskotka do wspólnych zdjęć.

Dokarmiając dzikie zwierzę nie pomagasz, a szkodzisz

Tatrzański Park Narodowy nieustannie ponawia prośby o odpowiedzialne zachowania turystów. Pracownicy TPN przypominają, że do dzikich zwierząt nie należy podchodzić i nie wolno też ich dokarmiać.

Nie dawajmy im jedzenia i starajmy się przeczekać, kiedy one usiłują nawiązać z nami kontakt. Nie róbmy sobie przy nich selfie. Nie wiadomo, jak takie zwierzę może zareagować - tłumaczy Marek Kot z TPN.

Tatrzański Park Narodowy zamieścił również apel na Facebooku, tłumacząc, że karmiąc dzikie zwierzę, nie pomagamy mu, a szkodzimy.

Zwierzęta tracą umiejętność poszukiwania naturalnego pokarmu, nie potrafią szukać bezpiecznych miejsc, gdzie nie grozi im atak drapieżników, stają się też łatwym celem kłusowników - podkreśla TPN, dodając: Dokarmiając zwierzęta, zazwyczaj błędnie zakładamy, że jedzą one to co ludzie. Skutkiem niewłaściwego dokarmiania jest pogorszenie zdrowia. Zwierzęta słabną, źle znoszą trudne warunki klimatyczne, mogą chorować, a regularnie dokarmiane przestają się bać ludzi i coraz natarczywiej domagają się jedzenia od spotkanych osób.

Za nieprzestrzeganie zasad: podchodzenia i karmienia dzikich zwierząt - strażnicy parku mogą przyznawać mandaty.

Turyści stale ignorują zasady

Niestety, mimo wielu apeli, aby uważać na dzikie zwierzęta na szlakach, turyści często nie przejmują się ewentualnymi konsekwencjami.

Przypominamy jeden z filmów, jaki portal Tatromaniak zamieścił kiedyś ku przestrodze. Na nagraniu widać grupę turystów w Tatrach, która spotkała na swojej drodze jelenia. Niestety, zamiast ominąć zwierzę, postanowili zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Jeleń zaatakował chłopca. Na szczęście skończyło się tylko na strachu i delikatnych otarciach.