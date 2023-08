Oberwanie chmury, a także grad wielkości piłeczki pingpongowej m.in. w Nowym Sączu i Tarnowie. W związku z burzami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla wszystkich powiatów województwa małopolskiego wydał ostrzeżenie drugiego stopnia.

Gmina Pleśna (pow. tarnowski) / Joanna Kociołek /

Zgodnie z komunikatem IMGW, ostrzeżenie obowiązuje we wtorek od godziny 15 do północy. W tym czasie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz wiatr w porywach do 100 km/h. Miejscami może występować grad.

Do burzy z gradem doszło m.in. w Tarnowie:

Oberwanie chmury w Tarnowie Karol Firlit /

Skutki gradu w Tarnowie / Gorąca Linia RMF FM

Intensywne opady wystąpiły w miejscowości Stara Wieś koło Limanowej:

Stara Wieś koło Limanowej Mateusz Więcek /

Podobnie było na terenie gminy Pleśna, która graniczy z Tarnowem:

Gmina Pleśna / Joanna Kociołek /

A także w miejscowości Koszyce Małe (gmina Tarnów):

Koszyce Małe / Joanna Kusiak /

Burze z gradem przeszły również nad Nowym Sączem: