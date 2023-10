Dwa nowe ronda usprawnią ruch samochodowy w Zakopanem. GDDKiA podpisała właśnie umowę na ich wybudowanie. Mają być gotowe wiosną 2025 roku. Koszt prac to prawie 10,4 mln złotych.

Wjazd do Zakopanego / GDDKiA Kraków / GDDKiA

Pierwsze rondo zostanie zbudowane na skrzyżowaniu DK 47 z ul. Wojdyły. Będzie turbinowe, co pozwoli na płynny przejazd w trzech kierunkach: do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę.

Na rondzie będą też dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańców okolicznych posesji.

Drugie rondo powstanie 50 m dalej, na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Ustup. Dzięki jego budowie poprawi się połączenie drogi krajowej z Ustupem i Harendą.

W ramach tej inwestycji powstaną także trzy przejścia dla pieszych. Po północnej stronie DK 47 powstanie chodnik. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe, powstanie nowe oświetlenie i odwodnienie drogi.

Umowę na budowę rond podpisano z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym. Wykonawca będzie miał na realizację inwestycji 12 miesięcy, nie licząc przerw zimowych.

Projekt budowy przygotowało Zakopane. Gmina wystąpiła również o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i dokument ten już otrzymała. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa.