Ważna informacja dla turystów planujących odwiedzić Zakopane. Od 25 czerwca ponownie do stolicy Tatr będzie można dojechać pociągiem. Tym razem jednak nie do dworca przy ul. Chramcówki 35, ale do tymczasowej stacji przy ul. Spyrkówka w rejonie ul. Chyców-Potok (ok. 2 km przed stacją Zakopane).

Jak informuje Łukasz Bobek w "Gazecie Krakowskiej", ruch pociągów pasażerskich, dalekobieżnych i regionalnych na kolejową zakopiankę wróci 25 czerwca. Na podróżnych pod Giewontem czeka jednak dworzec zastępczy. Kolejowa zakopianka ponownie rusza 25 czerwca Realizacja inwestycji na stacji Zakopane, to kontynuacja prac rozpoczętych w marcu - mówi Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK. Do tej pory wykonano już roboty przygotowawcze, czyli rozbiórkę istniejących elementów, m.in. sieci trakcyjnej, linii energetycznej, oświetlenia, urządzeń automatyki kolejowej. Prowadzona jest rozbiórka torów i peronów, by wybudować nowe. Cytat Na wakacje, od 25 czerwca, wznowiony zostanie ruch pociągów na kolejowej zakopiance - podaje Dorota Szalacha. Co znajdzie się na tymczasowej stacji kolejowej? PKP PLK podkreśla, że zakres prac modernizacyjnych na stacji Zakopane wymagał uruchomienia tymczasowej stacji kolejowej. Pociągi będą kursować do tymczasowej stacji, usytuowanej obok stacji postojowej PKP Intercity, przy ulicy Spyrkówka w rejonie ul. Chyców-Potok (ok. 2 km przed stacją Zakopane). Tymczasowa stacja będzie dostosowana do obsługi podróżnych. Będą kasy biletowe, poczekalnia, toalety, schody i dogodne dojścia oraz oznakowanie i tablice informacyjne - informuje Dorota Szalach z zespołu prasowego PKP PLK. PKP PLK remontuje kolejową zakopiankę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kolejową zakopiankę modernizują na trasie Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane. Prace na jednotorowej linii prowadzone są etapami, tak by zapewnić podróżnym bezpośredni dojazd pociągiem pod Tatry w sezonie letnim oraz w zimowym - informuje PKP PLK. Od 25 czerwca podróżni będą mogli korzystać z 21 zmodernizowanych stacji i przystanków między Skawiną a Zakopanem. Zakończenie prac na kolejowej zakopiance planowane jest na drugą połowę 2023 r.

