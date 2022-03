Do Zakopanego przyjechało 52 dzieci z polskiej szkoły im. Janusza Korczaka w Winnicy w Ukrainie. Od poniedziałku zaczną się uczyć w polskiej szkole. Zakończą też ukraiński rok szkolny.

Dziecko uchodźców z Ukrainy na peronie Dworca Głównego PKP w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Dzieci wraz z nauczycielami przyjęło sanatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zakopanem. Jak mówi ich opiekunka Olga Wawreńczuk- dzięki temu będą mogły normalnie się uczyć.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że dali nam taką możliwość przyjechać tutaj i uczyć się w polskiej szkole. Zabraliśmy te dzieci, które zostały w domach bez opieki, bo rodzice służą w wojsku lub są wolontariuszami. Zabraliśmy nie tylko naszych uczniów, ale też starszych i młodszych braci i siostry, by nie rozłączać rodzeństwa. Tutaj przyjęli nas wspaniale. Wszyscy chodzą na zajęcia przygotowawcze, przychodzą do nas wolontariusze. Dzieci czytają po polsku, rozmawiają po polsku (...) Oprócz tego nasi nauczyciele będą prowadzili zajęcia po ukraińsku, żeby dzieci miały możliwość zakończenia roku nauczania i otrzymały świadectwo, bo niektórzy z naszych uczniów kończą szkołę podstawową i bardzo chcą rozpocząć dalszą naukę w Polsce - powiedziała reporterowi RMF FM Maciejowi Pałahickiemu - Olga Wawreńczuk.

Ich marzeniem jest jednak wrócić jak najszybciej do siebie. Chcą, by w Winnicy odwiedzili ich ci, którzy w tej chwili im pomagają.