Nowy Targ, Rabka-Zdrój i Szaflary - w tych podhalańskich gminach podjęto decyzję o wyłączaniu na noc latarni ulicznych. Powodem są rosnące ceny prądu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Latarnie uliczne - w zależności od gminy - będą wyłączane po 22 (w Nowym Targu), po 23 (w Szaflarach) lub po północy (w Rabce-Zdrój).

Nowy Targ

Jak informowaliśmy pod koniec września, opłata za 1 kW energii elektrycznej wzrosła z 0,34 zł w 2021 roku do 2,30 zł.

Rozstrzygnięty przetarg opiewał na jeszcze większą kwotę, ale go unieważniliśmy ponieważ nie byliśmy w stanie podjąć takiego zobowiązania na trzy lata. W ubiegłym roku za zużycie energii elektrycznej zapłaciliśmy 700 tys. zł, natomiast obecnie przeliczyliśmy, że rachunek wyszedłby 4,9 mln zł - mówił pod koniec września wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch.

Czasowe wyłączenie latarni ulicznych ma przynieść oszczędności ok. 60-70 tys. zł, ale i tak - jak podkreślał kilkanaście dni temu Jan Smarduch - nawet za to krótsze oświetlenie ulic gmina zapłaci trzy razy więcej, niż w całym ubiegłym roku, gdy nie było nocnej przerwy.

Latarnie są wyłączane na terenie gminy sukcesywnie od poniedziałku 3 października. Świecą do godziny 22 i ponownie są włączane o 5 rano. Przez siedem nocnych godzin w gminie panuje całkowita ciemność.

Rabka-Zdrój

W związku z ogromnym wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz przedstawionymi przez premiera Mateusza Morawieckiego założeniami tzw. "Tarczy solidarnościowej", która przewiduje m. in. zobowiązanie administracji samorządowej do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. już od 1 października tego roku, Gmina Rabka-Zdrój zmuszona jest do ograniczenia czasu działania oświetlenia ulicznego - informują władze gminy. Jak dodają, "w podobnej sytuacji znalazły się wszystkie samorządy w Polsce".

Wobec powyższego Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że od 1 października bieżącego roku oświetlenie uliczne na terenie Gminy Rabka-Zdrój będzie wyłączane w godzinach pomiędzy 24 a 5 rano - czytamy na stronie internetowej gminy.

Szaflary

Komunikat o podobnej treści opublikowała również gmina Szaflary.

Informuję, że w związku z koniecznością oszczędzania energii elektrycznej oświetlenie uliczne na terenie Gminy Szaflary będzie włączone jedynie od zmierzchu do godziny 23.00 - czytamy na stronie internetowej.

Jak informują władze, "takie godziny działania oświetlenia ulicznego będą obowiązywać od października 2022 r. do odwołania".