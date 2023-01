"Szukamy biura projektowego, które przeanalizuje cztery możliwe warianty przebiegu dwujezdniowej trasy, o długości ok. 35 km i parametrach drogi ekspresowe" - poinformował krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA realizuje kolejny etap prac nad projektem nowej drogi krajowej nr 7 od Rabki-Zdroju do Chyżnego.

Po przedstawieniu w ubiegłym roku Studium korytarzowego, czas na kolejny etap prac nad projektem nowej drogi krajowej nr 7 od Rabki-Zdroju do Chyżnego - poinformowała Dyrekcja.

Cztery warianty z dziewięciu

Jak przypomina krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach tzw. Studium korytarzowego przygotowano dziewięć wariantów przebiegu nowej drogi na odcinku pomiędzy Rabką-Zdrojem a Chyżnem. Do dalszych prac zostały rekomendowane cztery warianty. Przyszły wykonawca dokumentacji Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej będzie również sprawdzał możliwość m.in. poprowadzenia drogi po zachodniej stronie Chyżnego.

Finałem tych prac będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wybranie wariantu, który stanie się podstawą do przygotowania projektu budowlanego. Wykonawca STEŚ-R będzie miał 45 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania - podaje GDDKiA.

O drodze krajowej nr 7

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że dk nr 7 to obecnie najpopularniejsza trasa na Słowację. Przejście graniczne w Chyżnem jest najbardziej obciążone ruchem spośród wszystkich przejść na polsko-słowackiej granicy. Badanie pomiaru ruchu przeprowadzone w 2021 roku wykazało, że na niektórych odcinkach DK7 między Rabką a Chyżnem każdej doby porusza się ponad 11 tys. pojazdów, w tym ponad 2,1 tys. ciężarówek. Na odcinku za Jabłonką, prowadzącym do granicy państwa, jest to prawie 4,5 tys. pojazdów, w tym ponad 1,6 tys. ciężarówek - informuje GDDKiA.

Jak podaje Dyrekcja, przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi on ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej nowa dwujezdniowa trasa połączy się z drogą R3.