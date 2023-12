Do niebezpiecznej sytuacji podczas kuligu doszło w minioną niedzielę w miejscowości Grybów (Małopolskie). 16-latek spadł z sanek ciągniętych za samochodem i wpadł do przydrożnego rowu. Z obrażeniami został przewieziony do szpitala.

/ Do niebezpiecznej sytuacji doszło 3 grudnia po godzinie 16 na jednym z osiedli w miejscowości Grybów. 18-letni mężczyzna na drodze gminnej zorganizował kulig za samochodem osobowym, do którego przypiął troje sanek. Kiedy pojazd je ciągnął, pierwsze sanki w pewnym momencie wywróciły się, a siedzący na nich 16-latek wpadł do przydrożnego rowu. Poszkodowany chłopiec z niegroźnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Kierujący samochodem był trzeźwy. Teraz okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja, która jednocześnie, że organizowanie tego typu kuligów jest nie tylko niebezpieczne, ale i zabronione.

Zobacz również: Rusza wyciąg na Kasprowy Wierch

Świąteczne oświetlenie rozbłyśnie 9 grudnia

Bardzo trudne warunki turystyczne. Apel o niewchodzenie na zamarzające stawy