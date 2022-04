​Tylko w niedzielę nowotarscy policjanci zatrzymali do kontroli troje kierujących bez prawa jazdy. Podczas kontroli jeden z nich znieważył policjantów, do czego też nie miał prawa.

/ Materiał udostępniony / Policja

Jak informuje rzecznik nowotarskiej Policji Dorota Garbacz, w niedzielę nad ranem, w miejscowości Bór, na łuku drogi doszło do czołowego zderzenia motocykla i samochodu osobowego. W wypadku poszkodowany został kierowca jednośladu oraz jego pasażerka. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Okazało się, że 22-letni motocyklista nie posiadał uprawnień do kierowania, a motocykl ubezpieczenia. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w prowadzonym postępowaniu.

Natomiast w niedzielę wieczorem, w Nowym Targu na ul. Kowaniec policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującą motorowerem. Podczas kontroli okazało się, że 21-latka nie posiadała uprawnień do kierowania. Jednoślad został przekazany osobie wskazanej z prawem jazdy, a sprawa kobiety trafi do sądu.

Tego samego dnia, w Lasku policjanci ruchu drogowego zauważyli samochód osobowy marki Mercedes, który nie miał przedniej tablicy rejestracyjnej. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że 27-latek, który siedział za kierownicą, nie posiadał uprawnień do kierowania. Oburzony kontrolą drogową i stwierdzonymi naruszeniami 27-latek, zaczął znieważać kontrolujących go policjantów. Samochód został przekazany uprawnionej osobie, a mężczyzna odpowie teraz za popełnione wykroczenia i przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego, za co grozi kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

Policja przypomina:

Zgodnie z przepisami art. 94 kw, za prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 500 złotych. Dodatkowo w takich przypadkach orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.