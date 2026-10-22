Arsenał w domu 44-latka. Zatrzymanie w Bukowinie Tatrzańskiej

Policjanci z Rabki-Zdroju oraz z Nowego Targu, wspierani przez przewodnika z psem służbowym wyszkolonym do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych przeszukali jedną z posesji na terenie gminy Bukowina Tatrzańska.
W domu 44-letniego mężczyzny funkcjonariusze natrafili na broń palną oraz znaczną ilość amunicji.
Zabezpieczono pistolet Walther P-38 wraz z dwoma magazynkami, elementy broni długiej, 377 sztuk amunicji różnego kalibru oraz akcesoria strzeleckie.
Zatrzymany 44-latek został zatrzymany. W prokuraturze przyznał się do stawianych mu zarzutów.
Zgodnie z art. 263 § 2 Kodeksu karnego, nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.