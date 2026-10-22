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Arsenał w domu 44-latka. Zatrzymanie w Bukowinie Tatrzańskiej

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 października (12:32)

Policjanci z Rabki-Zdroju oraz Nowego Targu zatrzymali 44-letniego mieszkańca Bukowiny Tatrzańskiej, u którego znaleziono broń palną oraz 377 sztuk amunicji różnego kalibru. Mężczyzna przyznał się do winy, a sprawa trafi do sądu.

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Arsenał w domu 44-latka. Zatrzymanie w Bukowinie Tatrzańskiej
Fot. Małopolska policja /Shutterstock

Policjanci z Rabki-Zdroju oraz z Nowego Targu, wspierani przez przewodnika z psem służbowym wyszkolonym do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych przeszukali jedną z posesji na terenie gminy Bukowina Tatrzańska. 

W domu 44-letniego mężczyzny funkcjonariusze natrafili na broń palną oraz znaczną ilość amunicji.

Zabezpieczono pistolet Walther P-38 wraz z dwoma magazynkami, elementy broni długiej, 377 sztuk amunicji różnego kalibru oraz akcesoria strzeleckie.

 

Zatrzymany 44-latek został zatrzymany. W prokuraturze przyznał się do stawianych mu zarzutów. 

Zgodnie z art. 263 § 2 Kodeksu karnego, nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.


Źródło: RMF24

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