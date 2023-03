Nawet do 10 lat więzienia grozi 30-latkowi z Limanowej, u którego policjanci znaleźli ponad 22 kilogramy środków odurzających: marihuanę, haszysz i mefedron. Część z nich była poporcjowana i zapakowana w mniejsze woreczki.

Wysuszone krzaki marihuany / Shutterstock

Podczas postępowania dotyczącego przestępstwa gospodarczego, policjanci z Nowego Targu wpadli na trop mieszkańca Limanowej, powiązanego z przestępczością narkotykową.

Funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania i pomieszczenia gospodarcze zajmowane przez podejrzewanego. Natrafili na suszone krzaki marihuany (ponad 21 kg), a w piwnicy domu na ponad 350 gramów haszyszu, 600 gramów mefedronu oraz kilka tabletek ecstasy. Narkotyki zapakowane były w worki foliowe i szklane słoiki.

30-latek został zatrzymany. W Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu od roku nawet do 10 lat. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy, trzymiesięczny areszt.