Trzy firmy są zainteresowane opracowaniem dokumentacji na poprawę przepustowości prawie 7-kilometrowego odcinka Zakopianki między Nowym Targiem a Szaflarami - poinformował krakowski oddział GDDKiA. To już drugi przetarg dotyczący tej dokumentacji. Pierwszy został w maju unieważniony, bo firmy zbyt wysoko wycenili swoje prace, przekraczając założony budżet.

Zakopianka w Szaflarach / GDDKiA Kraków / GDDKiA

Złożone obecnie oferty opiewają na kwoty od 3,6 mln do 4,8 mln złotych. Będą one analizowane i dopiero po analizie podjęta zostanie decyzja, czy któraś z nich zostanie przyjęta i dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą.

Droga z Nowego Targu do Szaflar to główna trasa do Zakopanego. Między 2015 a 2021 rokiem ruch samochodów osobowych na tym odcinku drogi zwiększył się o 45 proc., do ponad 22 tys. pojazdów na dobę, a ciężarówek aż o 73 proc., do 2,3 tys. pojazdów na dobę.

Założenia są takie, że droga będzie rozbudowywana o dodatkowe pasy ruchu po obecnym śladzie.

Nieco dalej jest postępowanie dotyczące przebudowy Zakopianki na innym odcinku: od Szaflar do ronda w Zakopanem. W styczniu GDDKiA zdecydowała, że koncepcję przebudowy tego odcinka opracuje firma Sweco Polska, a dokumentacja ma być gotowa w 2025 roku.

Jak informuje GDDKiA przygotowanie przebudowy obu odcinków potrwa do 2028 roku. Po tym terminie będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych.