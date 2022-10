Wrocławska policja szuka sprawców pobicia młodego mężczyzny, do którego doszło w lipcu tego roku. Publikuje wizerunki osób, które mogły mieć związek z tą sprawą. Mundurowi proszą o pomoc tych, którzy rozpoznają poszukiwanych.

/ KMP Wrocław / Materiały prasowe

Sprawę dotyczącą pobicia prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Jak przekazuje policja - do pobicia doszło 15 lipca 2022 roku na wrocławskim Pasażu Niepolda. Około 4 rano został pobity młody mężczyzna.

Mundurowi zabezpieczyli monitoring. To właśnie na jego podstawie pozyskano wizerunki mężczyzn mogących mieć związek ze zdarzeniem.

Policja prosi o kontakt osoby posiadające informacje na temat poszukiwanych, których wizerunki są na fotografiach.

Można dzwonić do funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto na numer telefonu 601 701 056 lub do dyżurnego KP Wrocław-Stare Miasto. Numery to 47 871 31 31 i 47 871 43 90.