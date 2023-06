Piotr Waśniewski nie jest już prezesem piłkarskiego Śląska Wrocław. Pracę z klubem kończy także wiceprezes Wojciech Bochnak i dyrektor akademii Krzysztof Paluszek.

Piotr Waśniewski nie będzie już prezesem klubu / Sebastian Borowski / PAP

"Decyzja rady nadzorczej motywowana jest trwającym procesem prywatyzacyjnym wrocławskiego klubu. Pełniącym obowiązki prezesa zarządu spółki będzie dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej klubu Maciej Potocki" - poinformował urząd miejski we Wrocławiu.

Do 16 czerwca podmioty zainteresowane wejściem w negocjacje związane z zakupem większościowego pakietu akcji WKS-u Śląsk mogą składać swoje wstępne oferty. Proces ten wydłużyliśmy w związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Mamy nadzieję, że trwający proces prywatyzacyjny wyłoni kandydata na większościowego udziałowca o odpowiednich kompetencjach sportowych, menedżerskich i sponsorskich, ale też pozwoli zredukować zobowiązania z budżetu miasta wobec klubu. Robimy to, by wznieść Śląsk na wyższy poziom - komentuje Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

W minionym sezonie Śląsk Wrocław do samego końca walczył jedynie o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zmagania zakończył na 15. miejscu.