W wieku 60 lat zmarł Jarosław Hyk, opozycjonista w okresie PRL, działacz Solidarności Walczącej. "Wrocław zawsze będzie pamiętał o swoich legendach" - napisał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Jarosław Hyk, zdjęcie wykonane w sierpniu 2017 roku / Maciej Kulczyński / PAP

Jarosław Hyk w latach 80. związany był z Pomarańczową Alternatywą. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i współtworzył Akademicki Ruch Oporu we Wrocławiu. Hyk należał też do Solidarności Walczącej, zajmował się m.in. wydawnictwami drugiego obiegu.

W 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk we wpisie na Twitterze przypomniał, że w sierpniu 1982 r. podczas zamieszek na ówczesnym pl. 1 Maja we Wrocławiu, Hyka został potrącony i przejechany przez pojazd ZOMO, co uwieczniły zdjęcia.

Wrocław zawsze będzie pamiętał o swoich legendach. Niech spoczywa w pokoju - napisał Sutryk.

