Jaworscy policjanci wezwani do zdarzenia drogowego zatrzymali pięciu nielegalnych imigrantów z Afganistanu, którzy chcieli pojechać do Niemiec. Kierowca pojazdu - 27-latek z Turkmenistanu - usłyszał już zarzut pomocnictwa w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Policjanci zatrzymali nielegalnych imigrantów i ich przewoźnika / Dolnośląska Policja / Policja

Jak poinformowała asp. szt. Ewa Kluczyńska z KPP w Jaworze, w środę ok. godz. 14 policjanci z jaworskiej komendy zostali wezwani do zdarzenia, do którego doszło na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca. Ze zgłoszenia wynikało, że zepsuta skoda blokuje jeden pas ruchu.



Kiedy funkcjonariusze ruchu drogowego dotarli na miejsce z uszkodzonego auta wysiadł kierowca i zaczął uciekać z miejsca zdarzenia. Mężczyzna pobiegł w pobliskie pola rzepaku. W samochodzie siedziało natomiast pięciu obcokrajowców, jak się później okazało - obywateli Afganistanu - przekazała policjantka.

Do pomocy policjantom ruchu drogowego skierowano na miejsce patrol dzielnicowych oraz funkcjonariuszy wydziału kryminalnego. Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali kierowcę. Cała piątka została doprowadzona do jaworskiej komendy.



Kierującym osobową skodą był 27-letni obywatel Turkmenistanu. Jak się okazało przewoził pięciu mężczyzn w wieku 21-31 lat będących nielegalnymi imigrantami. Zmierzali w kierunku niemieckiej granicy - podała Kluczyńska.



Pasażerowie usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy RP, a następnie zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

27-latkowi przedstawiony został z kolei zarzut pomocnictwa w przekroczeniu granicy.

Wyrokiem jaworskiego sądu mężczyzna został skazany na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Sąd nałożył na niego również grzywnę w kwocie tysiąca złotych oraz świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej.