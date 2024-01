"Izrael zbrodniarze i mordercy" - taki napis pojawił się na fasadzie Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Policja szuka osoby, która go wykonała.

Policja dostała zgłoszenie dotyczące napisu od pracownika ochrony. Według wstępnych ustaleń, dewastacji dopuściła się jedna osoba. Na nagraniu z monitoringu widać zamaskowaną postać.



W pierwszej kolejności to jest rozpatrywane pod kątem zniszczenia mienia, ale będziemy też sprawdzać, czy nie doszło tu do znieważenia uczyć religijnych w postaci tego obraźliwego tekstu, który pojawił się na tej elewacji - wyjaśnił w rozmowie z PAP kom. Wojciech Jabłoński z Komedy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Antysemicka hołota niestety znów podniosła głowę we Wrocławiu. Brunatni tchórze zabrudzili elewację synagogi. To żałosne, że mszczą się na miejscu, które nie ma nic wspólnego z polityką Izraela, jest natomiast ważnym punktem na mapie miasta. Powtórzę ponownie: w naszym Wrocławiu nie ma miejsca na ksenofobię i antysemityzm. Mam nadzieję, że sprawcy zostaną odnalezieni przez policję - napisał w mediach społecznościowych wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc.

14 grudnia w pobliżu wrocławskiego Rynku zniszczony został świecznik chanukowy. Sprawcy zostali złapani następnego dnia. Okazało się wówczas, że to grupa nastolatków.