Jeszcze do soboty Fundacji Ukraina prowadzi we Wrocławiu zbiórkę darów dla mieszkańców Chersonia i obwodu chersońskiego. Głównym celem akcji jest dostarczenie pomocy dla osób poszkodowanych po przerwaniu tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce.

Pakowanie darów

Dary można dostarczyć do Centrum Wsparcia Uchodźców przy ul. Piłsudskiego 105, obok dworca głównego PKP.

Co jest najpotrzebniejsze? Baniaki i beczki na wodę o pojemności większej niż 500 litrów i żywność z długim terminem przydatności.

Dary będą zbierane do 24 czerwca, do piątku w godzinach 8.00-20.00, a w sobotę od g. 9.0 do 17.00.

Zebrane rzeczy zostaną wysłane do Ukrainy w ramach projektu HELP UA PACKAGE. W ciągu miesiąca mają dotrzeć do obwodu chersońskiego.

Szczegółowy wykaz potrzebnych rzeczy:

Baniaki/beczki na wodę z pojemnością od 500 l !

Produkty żywnościowe:

Żywność z długim terminem przydatności (płatki śniadaniowe, płatki błyskawiczne, zupy)

Woda pitna

Konserwy (warzywa/mięso/ryby)

Żywność dla niemowląt w wieku 0-2 lat

Herbatniki/słodycze

Produkty higieniczne:

Szczoteczki i pasta do zębów

Proszek do prania

Mydło

Żel pod prysznic/szampon

Środki higieniczne dla kobiet

Wkładki urologiczne

Pieluchy dla dorosłych

Pieluchy dla niemowląt w rozmiarach 3,4,5,6

Inne: