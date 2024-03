Ważne informacje dla pasjonatów planujących wyprawy w Karkonosze. Od dziś co najmniej do końca maja zamkniętych będzie część szlaków w Karkonoskim Parku Narodowym. To z powodu cietrzewi i sokołów wędrownych.

Karkonosze / Shutterstock

Co najmniej do końca maja zamkniętych będzie część szlaków w Karkonoskim Parku Narodowym. To z powodu okresu lęgowego cietrzewi i sokołów wędrownych - mówi Monika Rusztecka-Rodziewicz z Karkonoskiego Parku Narodowego.

W okresie lęgowym sokół wędrowny jest gatunkiem bardzo płochliwym. Obecność człowieka w okolicach gniazda może skutkować porzuceniem lęgu. Nielegalne zbaczanie ze szlaków, wspinaczka i uprawianie narciarstwa poza wyznaczonymi trasami - to główne zagrożenia dla karkonoskiej populacji sokoła - tłumaczą przyrodnicy.

Z kolei Cietrzew jest gatunkiem reprezentującym kuraki leśne. W Karkonoszach występuje w reglu górnym na siedliskach borów świerkowych, które tworzą powierzchnie częściowo lub całkowicie otwarte. Wyżej przebywa w strefie styku górnej granicy lasu z piętrem subalpejskim oraz na obszarach torfowisk w strefie karkonoskiej tundry.

Karkonosze stanowią jedną z najważniejszych w naszym kraju ostoi tego skrajnie zagrożonego gatunku. W ostatnich latach do wiosennych toków przystępuje około 30-40 kogutów cietrzewia. W celu zapewnienia spokoju tym płochliwym ptakom, w okresie ich rozrodu część szlaków na terenie KPN jest zamykana - czytamy w komunikacie Karkonskiego Parku Narodowego.

Dla ochrony cietrzewi i sokołów wędrownych Czeską Śnieżką od schroniska "Pod Łabskim Szczytem do szlaku grzbietowego lub odwrotnie będzie nadal można chodzić. Ten szlak nie będzie zamknięty. Zamknięte od 15 marca co najmniej do końca maja będą: szlak zielony na odcinku od Mokrego Rozdroża przez Śnieżne Kotły do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem i szlak żółty na odcinku od Mokrego Rozdroża powyżej schroniska Pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów.