Czterej młodzi mężczyźni odpowiedzą za uprowadzenie 33-latka. Do dramatycznych scen doszło w powiecie lwóweckim na Dolnym Śląsku.

Zatrzymanie podejrzanego / Policja Lwówek Śląski / Policja

Pod koniec lipca czterech mężczyzn, spośród których pokrzywdzony znał tylko jednego, pozbawiło 33-latka wolności. Porywacze zamknęli go w bagażniku samochodu i wywieźli do lasu. Tam go pobili, a następnie zmusili do zdjęcia ubrania. Odzież spalili, a poszkodowanemu kazali biec w wyznaczonym kierunku.

Kryminalni z Lwówka Śląskiego jeszcze tego samego dnia zatrzymali sprawców. Byli nimi 33-latek oraz trzech 19-latków.

W toku śledztwa okazało się, że mężczyźni dopuścili się podobnych przestępstw wobec innej osoby. Wówczas pokrzywdzonemu zabrali telefon komórkowy.

Podejrzani odpowiedzą za bezprawne pozbawienie wolności, za co może im grozić do 5 lata więzienia. 33-latek został tymczasowo aresztowany.