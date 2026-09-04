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Zaginęła 13-latka we Wrocławiu. Policja prosi o pomoc

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 września (08:22)

Policjanci z Wrocławia poszukują 13-letniej Anand Braun Carniero De Oliviera, obywatelki Brazylii. Dziewczyna samowolnie opuściła szkołę przy ul. Paulińskiej we Wrocławiu i do tej pory nie wróciła do miejsca zamieszkania.

Zaginęła 13-latka we Wrocławiu. Policja prosi o pomoc
Zaginęła 13-latka z Wrocławia, fot. Policja /Shutterstock

13-latka nie ma przy sobie telefonu komórkowego. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny, o kontakt z policją.

Informacje można przekazywać bezpośrednio do Komisariatu Policji Wrocław Ołbin pod numerem 47 87 143 06, a także pod numerem alarmowym 112 lub w najbliższej jednostce policji.

Policja prosi również o przekazywanie informacji dalej.

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Źródło: RMF24
Tagi: Wrocław
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