Zaginęła 13-latka we Wrocławiu. Policja prosi o pomoc

RMF24

Policjanci z Wrocławia poszukują 13-letniej Anand Braun Carniero De Oliviera, obywatelki Brazylii. Dziewczyna samowolnie opuściła szkołę przy ul. Paulińskiej we Wrocławiu i do tej pory nie wróciła do miejsca zamieszkania.

13-latka nie ma przy sobie telefonu komórkowego. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny, o kontakt z policją.

Informacje można przekazywać bezpośrednio do Komisariatu Policji Wrocław Ołbin pod numerem 47 87 143 06, a także pod numerem alarmowym 112 lub w najbliższej jednostce policji.

Policja prosi również o przekazywanie informacji dalej.