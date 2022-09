"Nie ma zagrożenia życia. Stan dziecka jest dobry i stabilny" - tak mówią lekarze o sześciolatku, którego w piątek w Legnicy na Dolnym Śląsku zaatakował dzik. Chłopiec w bardzo ciężkim stanie, z poważnymi obrażeniami brzucha i nogi trafił do wrocławskiego szpitala.

6-latek miał uszkodzoną tętnicę i żyłę udową. Obecnie ma za sobą dwie operacje.

Wygląda na to, że będzie chodził, że ta noga będzie sprawna. Tak na 100 proc. będziemy mogli to państwu powiedzieć, kiedy będzie możliwe już obciążanie tej nogi. Kiedy stanie na własne nogi i będzie przechodził proces rehabilitacji. Gdyby ten zabieg nie został tak sprawnie i szybko przeprowadzony, to niestety chłopiec straciłby nogę - mówiła doktor Marzena Zielińska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

6-latek zaatakowany przez dzika jest przytomny. Nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jutro ma zostać przeniesiony do kliniki chirurgii dziecięcej.

Dziecko zostało zaatakowane przez dzika na przedmieściach Legnicy. Chłopiec był na podwórku, a jego rodzice byli w tym czasie w domu.