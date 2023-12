Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali dwóch diagnostów, a także dwóch właścicieli stacji diagnostycznych, którzy mieli przyjmować łapówki w zamian za poświadczanie nieprawdy w dowodach rejestracyjnych. Zatrzymanym mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

/ Dolnośląska Policja / Z policyjnych ustaleń wynika, że diagności pracujący na jednej ze stacji diagnostycznych na terenie powiatu wrocławskiego potwierdzali sprawność pojazdów w dowodach rejestracyjnych, nie przeprowadzając żadnych badań tych aut. Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby, w tym dwóch właścicieli stacji diagnostycznej oraz dwóch diagnostów w wieku 39 i 58 lat, którzy w zamian za łapówki poświadczali nieprawdę w dowodach rejestracyjnych. Auta, które badali zatrzymani, nawet nie wjeżdżały do stacji kontroli. Na ich biurka trafiały jedynie dowody rejestracyjne, które były podbijane na kolejny rok i potwierdzały sprawność techniczną pojazdów. / Dolnośląska Policja / Wszyscy zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach. Za tego rodzaju przestępstwa może im grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec nich dozory oraz poręczenia majątkowe od 5 do 15 tysięcy złotych, a także tymczasowy zakaz wykonywania zawodu.

Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Zobacz również: Zawyją syreny po śmierci policjantów. Maksymilian F. usłyszy zmienione zarzuty

Śmieci i beton na autostradzie. Zderzenie dwóch ciężarówek na A4

Nie żyje drugi z policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F.