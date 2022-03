​Trzy karetki pogotowia i TIR wypełniony darami wyjechały w środę rano z Wrocławia do obwodu dniepropietrowskiego w Ukrainie. Konwój wyruszył spod Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, w którym utworzono międzynarodowy punkt pomocy humanitarnej.

Konferencja prasowa samorządu województwa dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Facebook

Międzynarodowy HUB humanitarny jest miejscem, do którego trafia pomoc nadchodząca z wielu źródeł - nie tylko z Polski, ale też z Saksonii, Dolnej Saksonii czy z Brandenburgii. Został utworzony we wtorek przez samorząd województwa dolnośląskiego, aby sprawnie kierować pomocą rzeczową wysyłaną na Ukrainę.

Działamy tak, aby z naszym wsparciem pomoc humanitarna była jak najszybciej wysyłana tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Serdecznie dziękuję za to wsparcie naszym partnerom i wszystkim Dolnoślązakom - mówił marszałek województwa Cezary Przybylski. Poinformował on, że w środę rano z międzynarodowego punktu wyruszył konwój trzech karetek, a kolejne będą wysyłane w niedługim czasie.

W ubiegłym tygodniu odbyła się nadzwyczajna sesja sejmiku, podczas której zapadły decyzje o uruchomieniu pomocy finansowej na zakupy dla ukraińskich szpitali. Dlatego te karetki, które dziś wyjeżdżają, nie jadą puste, one są wypełnione sprzętem medycznym, którego najpilniej potrzebują szpitale na Ukrainie. Oczywiście zorganizowaliśmy to w porozumieniu z tymi szpitalami oraz konsulatem tak, aby znalazły się tu rzeczy najbardziej potrzebne - wyjaśnił wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Wiceprezes Centrum Medycznego DOLMED Marcin Lerner przekazał, że wykorzystana została już przeszło połowa pieniędzy, jakie sejmik przyznał DOLMED-owi na zakup pomocy dla ukraińskich szpitali.

W sumie planujemy wysłać do Ukrainy około 4 transportów. W ich skład wchodzą m.in. specjalistyczne opatrunki i bandaże, zestawy z igłami do dekompresji klatki piersiowej, koce termiczne, wszystko co jest potrzebne na froncie - wyliczał.

Pogotowie ratunkowe dzieli się tym, co ma. Przekazujemy ambulansy w pełni sprawne, które do tej pory funkcjonowały w codziennej pracy pogotowia - dodał dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zbigniew Mlądzki.