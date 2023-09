Parki narodowe to "najlepszy amerykański pomysł" – mówił podczas otwarcia XV Konferencji Parków Narodowych w Kudowie-Zdroju ambasador USA w Polsce, Mark Brzezinski, cytując amerykańskiego pisarza Wallace`a Stegnera.

/ Konsulat Generalny USA w Krakowie /

Ambasador USA złożył gratulacje dyrektorowi Parku Narodowego Gór Stołowych z okazji jubileuszu 30-lecia i nawiązał do zeszłorocznej 150. rocznicy utworzenia pierwszego na świecie parku narodowego Yellowstone.

W Kudowie spotkali się strażnicy i dyrektorzy parków, eksperci ds. ochrony przyrody i ekolodzy z Polski, Stanów Zjednoczonych i wielu krajów Europy.

Konferencja i obchody 30-lecia Parku Narodowego Gór Stołowych potrwają do 16 września. Gościem specjalnym będzie Paul Labovitz, przedstawiciel Parku Narodowego Indiana Dunes, który połączy się z uczestnikami wirtualnie. Labovitz pracował w Służbie Parków Narodowych ponad 35 lat.

Ambasador Brzezinski wraz z Konsul Generalną USA Erin Nickerson, dyrektorem Parku Narodowego Gór Stołowych Bartłomiejem Jakubowskim oraz jego zastępcą Tomaszem Mazurem, odbyli pieszą wycieczkę na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt Gór Stołowych. Przeszli szlakiem podróży Johna Quincy Adamsa, 6. prezydenta Stanów Zjednoczonych, z czasów sprzed jego prezydentury.

Misja dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych w Polsce wspiera doroczną konferencję w ramach promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju. To okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania długotrwałej współpracy. Poprzednie edycje miały niebagatelny wpływ na zmiany w obrębie rozszerzonego dostępu do parków dla osób z niepełnosprawnościami, czy wzbogacanie edukacji w parkach narodowych.

Więcej wolontariuszy, więcej młodzieży

Program wolontariatu, wzorowany na programach amerykańskich, pozwolił Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu zwiększyć liczbę wolontariuszy z zera do ponad 300 w 2019 roku, a program Young Rangers (Przyjaciel Parku Narodowego), wprowadzony pilotażowo w 2015 roku w Babiogórskim Parku Narodowym, znacznie zwiększył zaangażowanie młodego pokolenia w ochronę przyrody.

Z kolei warsztaty z komunikacji ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, władzami i odwiedzającymi zwiększyły akceptację społeczną dla obszarów chronionych, konieczną dla pogodzenia rozwoju regionów z ochroną parków narodowych.

Szkolenia z poprzednich edycji dały realne narzędzia do lepszego zarządzania, autopromocji i inteligentnych rozwiązań, w tym wykorzystania alternatywnych źródeł energii przez schroniska górskie.

Co roku więcej turystów w parkach narodowych

Wiele udało się już zrobić, ale kolejne zmiany wydają się nieuniknione. Parki Narodowe będą mierzyć się z ciągłymi wzrostami liczby turystów. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w 2020 roku Park Narodowy Gór Stołowych odwiedziło 1,2 miliona, Karkonoski ponad 2 miliony a Tatrzański blisko 3,5 miliona ludzi. W 2022 roku było to już odpowiednio 1,3 miliona, 2,4 miliona i prawie 4,8 miliona wejść. O ile badacze akademiccy i naukowcy potwierdzają, że przebywanie w parkach narodowych przyczynia się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, to wzrost liczby zwiedzających wymaga nowych regulacji i kreatywnych rozwiązań.

Od czasu pandemii Służba Leśna w Stanach Zjednoczonych wspiera również szeroką gamę programów promujących terapię poprzez obcowanie z naturą.

Pierwsza konferencja parków narodowych odbyła się z inicjatywy Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie we współpracy z Parkiem Narodowym Gór Skalistych i Tatrzańskimi Parkami Narodowymi w Polsce i na Słowacji. Trójstronna umowa o współpracy pomiędzy parkami, podpisana w następstwie konferencji, przyczyniła się do regularnej wymiany pracowników parków i do dziś służy jako model skutecznego transferu informacji.