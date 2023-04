Pijany kierowca był sprawcą wypadku, do którego doszło dziś (9.04) na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Został ranny i trafił do szpitala.

st. ogn. Grzegorz Dębicki / Komenda Powiatowa PSP w Jaworze / Facebook

Jak poinformował dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA - do wypadku doszło chwilę po godzinie 12. Niedaleko węzła Budziszów, na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyły się 2 samochody osobowe i bus.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przekazała, że samochód osobowy najechał na tył innej osobówki, odbił się od niej i uderzył w busa, po czym dachował. Sprawca wypadku był pijany. Został ranny i przewieziono go do szpitala.

Nitka autostrady prowadząca do Wrocławia była początkowo całkowicie zablokowana. Utworzył się korek. Potem ruch odbywał się jednym pasem. Utrudnienia skończyły się po 13.