We Wrocławiu powstaje Dom Opieki Wytchnieniowej „Kokoszka”. Opiekę znajdą tam chore dzieci, a ich rodzice będą mogli w tym czasie załatwić swoje sprawy lub po prostu odpocząć. W tym domu będą wyjątkowe pokoje. Zaprojektowali je studenci i wykładowcy wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

/ Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci / Materiały prasowe

Powstający we Wrocławiu Dom Opieki Wytchnieniowej "Kokoszka" jest odpowiedzią Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci na potrzeby rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

To właśnie sprawującym opiekę 24 godziny na dobę rodzicom, Fundacja chce podarować wytchnienie, odciążając ich na pewien czas. Zapewni profesjonalną i bezpłatną opiekę chorym dzieciom. Pozwoli to opiekunom na złapanie tak potrzebnego oddechu - podkreślono w komunikacie prasowym.

/ Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci / Materiały prasowe

Jeśli się uda to ruszymy od września. Dom wprawdzie przyjmuje dzieci, ale jest dedykowany rodzicom, którzy z tym czasem wolnym mogą zrobić wszystko. Chociaż to nie jest zawsze takie romantyczne. Często idą w tym czasie np. do szpitala na planowaną operację - tłumaczy Beata Hernik-Janiszewska, prezes fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Wyjątkowe pokoje

Zaprojektowaniem pokojów, w których będą spędzać czas dzieci w Domu Opieki Wytchnieniowej "Kokoszka" zajęli się studenci i wykładowcy wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Efekt ich prac robi wrażenie.

/ Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci / Materiały prasowe

To był główny cel naszej pracy, żeby jak najbardziej umilić ten czas, który tam podopieczni Fundacji będą spędzać. Skupiliśmy się na sufitach. Na przykład w pokoju pingwina mamy krę, która będzie odbijać światło dzienne w pokoju. Również w tym samym pokoju zastosowaliśmy farbę fluorescencyjną, która będzie ściągać światło w ciągu dnia, natomiast w nocy będzie świecić i obrazować zorzę polarną - wyjaśnia doktor Marta Płonka z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Istotne było to, aby każdy pokój odpowiadał i symulował odpowiednie wrażenie. Czyli pokój tygrysa jest bardzo dynamiczny i pełen barw. Pomarańcze i kolor zielony. Natomiast w pokoju lamy są bardzo stonowane kolory. Z tego względu, że była potrzeba stworzenia przestrzeni wyciszającej oraz pobudzającej. Dla studentów to było niesamowite doświadczenie - dodaje.

/ Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci / Materiały prasowe