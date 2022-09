​Trwa nabór do drugiej edycji Wrocławskiej Szkoły Rodzenia dla osób niepełnosprawnych i z chorobami przewlekłymi - takimi jak hashimoto, cukrzyca czy alergia. "To pierwsza tego typu szkoła w Polsce. Jest po to, by takie osoby mogły żyć normalnie" - podkreśla Dominika Nosewicz z Fundacji Potrafię Pomóc.

/ Fundacja Potrafię Pomóc / Internet

Jak informuje fundacja, szczególnie ważne jest to, by osoby borykające się na co dzień z przeciwnościami i ograniczeniami zdrowotnymi mogły poczuć pewność siebie w podjęciu tej ważnej, życiowej decyzji jaką jest rodzicielstwo.

Żeby mogły przekonać się, że jest ono również dla nich. Że nie są wykluczeni z tego powodu. Dlatego też założyliśmy u nas, w Centrum Chorób Rzadkich, jeden z nielicznych gabinetów ginekologicznych w Polsce, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak wiadomo zdrowej kobiecie jest ciężko iść do ginekologa, a co dopiero osobie, która jeździ na wózku. Więc oprócz tego, że mamy szkołę rodzenia, to są jeszcze dostosowane gabinety - mówi Dominika Nosewicz.

We Wrocławskiej Szkole Rodzenia przekazywana jest wiedza dotyczącą ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem.

Jest ona skierowana nie tylko do kobiet, ale też do mężczyzn, ponieważ przygotowuje także do roli ojca. Zajęcia są bezpłatne. Uczestnicy projektu mogą korzystać z pomocy położnej, psychologa, seksuologa czy fizjoterapeuty.

Właśnie trwa nabór do drugiej edycji szkoły. Szczegóły na jego temat można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Potrafię Pomóc.