Na najbliższy weekend (23-24.09) na Dolnym Śląsku zaplanowano Festiwal Zabytków Techniki. Wydarzenie zostało zainaugurowane w piątek na dworcu Wrocław Głowy. Wjechał tam zabytkowy parowóz, którym podczas imprezy będzie można wybrać na wycieczkę.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Parowóz inaugurujący Festiwal Zabytków Techniki wjechał na wrocławski dworzec kolejowy dziś o godz. 12:09. Był w drodze do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, które będzie centralnym miejscem Festiwalu.

Jak się prowadzi taki parowóz? To nie jest taka prosta sprawa. Trzeba mieć wyczucie i dobry słuch. I obserwować szlak. Wiadomo, że w parowozie ta widoczność jest bardzo ograniczona. Trzeba mieć po prostu trochę daru do tego. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie i będzie potrafił nim kierować. Dzisiaj to w pociągach są bajery, a tu trzeba wszystko robić siłowo. Jest ciepło, do pieca trzeba wrzucić też czasami, żeby koledze pomóc - tłumaczy maszynista Krzysztof Radnik.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

To parowóz do ciągnięcia wagonów osobowych, a więc pociąg do rozwijania większych prędkości rzędu nawet 100 km/h. Taki polski dawny super express. Jest imponujący. Ma olbrzymie koła, ma dużą moc. Przyjechał z Wolsztyna. To kawałek drogi, a zrobił to bez pobierania wody i węgla, więc ma też możliwość przejeżdżania większych tras. Podczas festiwalu będziemy nim jeździć na wycieczki - mówi Piotr Gerber z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, która organizuje Festiwal.

Pojedziemy na przykład do Jedliny, do Strzegomia, Świdnicy i będziemy jeździli też w muzeum. To są największe atrakcje plus zwiedzanie i oglądanie. Będą parowe walce do budowy dróg. Mnóstwo zabytków techniki, które będą w ruchu - dodaje.

Festiwal Zabytków Techniki to także wyścig zabytkowych samochodów, które będziemy oglądali w niedzielę. Zakończenie tego rajdu w Piotrowicach Świdnickich zaraz koło Jaworzyny Śląskiej. Tam będzie też Gala Techniki Rolniczej. Trzecie miejsce to Dzierżoniów i Młyn Hilberta. Można zobaczyć, jak kiedyś się mieliło. Wszystko na jednym bilecie - podkreśla Gerber.

Szczegółowy program Festiwalu można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.